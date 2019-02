Escursioni su neve e ghiaccio? «Usate i ramponi»: l’appello del Soccorso alpino

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Dopo i vari interventi nelle ultime settimane in montagna da parte di più gruppi del Soccorso alpino della provincia per recuperaree ferite nel corso di escursioni il Soccorso alpino di Schio ha lanciato unper il monte Pasubio, ma che può essere esteso a tutte le montagne delle Prealpi e delle Dolomiti, dove le particolari temperature di questi giorni stanno trasformando la neve in spesse lastre di ghiaccio. Salendo nell’ultimo fine settimana al rifugio Papa per un'esercitazione, i soccorritori si sono imbattuti in alcuni escursionisti fermi al bivacco,senza l'opportuna attrezzatura. Escursionisti nel caso fortunati perchè sono scortati a valle in sicurezza. Sopra i 1.500/1.600 metri, le calde temperature durante il giorno sciolgono la neve ancora presente, che durante la notte. Ed ecco l’appello del Soccorso alpino. «Èsu tutte le vie di accesso in quota, la Strada degli Scarrubi, la Val di Fieno e la Strada degli Eroi, oltre ad avere familiarità con la movimentazione in ambiente invernale e ghiacciato, così da evitare spiacevoli conseguenze. In questi giorni il consiglio è comunque validosia presente neve».