Nell’uovo di Pasqua 2018 c’è il pranzo di solidarietà per 220 persone

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Quella delche consente a chi è solo o in difficoltà di festeggiare in serenità leè una tradizione consolidata per la Città di Thiene. Nata nel 2003 in occasione del Natale, l’iniziativa dal 2013 si è estesa anche al giorno di Pasqua. Così domenica per ilil pranzo di solidarietà pasquale sarà offerto dall’nei locali del Padiglione fieristico di via Vanzetti. L’evento è organizzato dal personale comunale dei Servizi alla persona e alla famiglia, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Thiene, le Caritas parrocchiali e l'associazione Età Serena. Sono, tra cui i richiedenti asilo presenti a Thiene, che hanno ricevuto l’invito che permetterà loro di trascorrere con gioia la Pasqua.il sindaco Giovanni Casarotto, fra’ Luca Trivellato e l’assessore al sociale Andrea Zorzan. «A nome della Città ringrazio Ambrogio Dalla Rovere –– per la grande sensibilità dimostrata, che permette il concretizzarsi di un momento conviviale di sentita e profonda partecipazione. Ringrazio anche le tante persone che a titolo gratuito collaborano all’organizzazione dell’evento». «Questi pranzi -- sono importanti momenti di condivisione e di integrazione ai quali l’amministrazione partecipa volentieri, come segno di attenzione particolare al sociale e di vicinanza alle fasce deboli». Il pomeriggio sarà animato da clown. Verrà aperto undi cioccolato al latte, donato da una importante realtà commerciale del territorio.