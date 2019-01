Nel Giorno della Memoria il ricordo di chi dissetava i deportati

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Appuntamento in Valbrenta, per la ‘’, sabato 26, ore 11, presso il ‘’, utilizzato per ladurante la seconda guerra mondiale, presso la stazione ferroviaria di Carpané-Valstagna. Il carro, costruito negli stabilimenti Breda di Milano nel 1928, restaurato dopo ricerche storiche dall’associazione, è stato collocato nello spazio ferroviario antistante il monumento ai martiri dell’eccidio di Carpané, avvenuto nel settembre 1944 durante il rastrellamento sul Grappa nella seconda guerra mondiale, «per ricordare un triste periodo storico, quando il treno ha percorso i binari della morte verso i campi di sterminio e di lavoro, trasportando milioni di profughi, deportati, soldati, prigionieri ed ammalati.»Tra i protagonisti dell’evento i ragazzi dell’coinvolti con il concorso «», indetto dall’associazione Carrozza Matta che, durante la cerimonia, procederà alla premiazione dei vincitori. Gli studenti, inoltre, leggeranno brani e riflessioni, frutto di un lavoro realizzato nell’ambito dei programmi scolastici, con l’accompagnamento musicale degli allievi dell’Istituto Musicale Ferrazzi.Sono previste anche testimonianze legate a persone sopravvissute ai campi di sterminio e alla deportazione, fra le quali il ricordo di un anziano che da bambino, durante la guerra,, nella stazione ferroviaria di Carpané, attraverso le inferriate delle tradotte dov’erano rinchiusi in attesa di essere deportati nei campi di concentramento.Un’occasione per visitare il piccolo museo ‘’ nel quale, oltre alla mostra sui 100 anni di storia della linea ferroviaria della Valsugana, sono esposti anche i testi, disegni ed elaborati dei concorsi precedenti promossi dall’associazione nelle scuole sui temi dell’olocausto, della Shoah e della deportazione.