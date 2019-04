Strano incendio nella notte sotto la pioggia: prende fuoco una Bmw 530 parcheggiata: l’ombra del dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - La notte scorsa, con l'aria bagnata dalla abbondante pioggia, molti residenti lungo via Riva Bianca sono balzati dal letto, svegliati dal crepitio di un rogo che attorno alle 4 ha avvolto e distrutto unaparcheggiata lungo la strada. Immediata è stata la chiamata al 115.I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno divorato l’auto. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia che hanno aperto un’indagine perché il dolo è quasi certo: come causa è improbabile un corto circuito con il maltempo in atto. I militari ascolteranno il proprietario della Bmw distrutta dal fuoco per avviare le ricerche del possibile piromane o del mandante di quello che appare un avvertimento.