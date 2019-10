Nei primi 9 mesi oltre seimila donazioni di sangue dal Reparto Monte Grappa

di Roberto Lazzarato

BASSANO -. «Uno dei nostri più importanti obiettivi riguarda la sensibilizzare dell'opinione pubblica e delle istituzioni sull'importanza di garantire sempre l'accesso al sangue e ai suoi componenti», ha evidenziato il presidentedurante l’assemblea dei delegati dei, alla presenza del responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ulss 7 Pedemontana, l’assessore bassanesee il rappresentante dell’Ana Bassano. In quest’ottica s’inserisce ilche hanno partecipato al progetto ‘’, che ha consentito «di portare il messaggio di amore e solidarietà ai nostri giovani studenti, possibili donatori di sangue, di organi e di midollo osseo», con lache hanno validamente partecipato all’iniziativa ‘’.«Nei primi 9 mesi del 2019, le donazioni del Reparto Donatori di sangue Monte Grappa hanno raggiunto quota, 11 in più rispetto allo scorso anno, pertanto si spera di superare, a fine anno, la quota record del 2018», ha spiegato il presidente Zen. «Nell'ambito della programmazione Regionale come Dipartimento provinciale, oltre ad essere autosufficienti, abbiamo aiutato la provincia di Padova.»Il Reparto annovera, dei quali 6598 sono donatori attivi e nei primi 9 mesi si sono presentatidei quali circa il 25% non ha ricevuto l’idoneità.Il presidente ha ricordato, fra le numerose iniziative, l’Incontro Regionale dei Donatori a Cima Grappa, con ladel Reparto e di altre Associazioni consorelle. «Anche quest'anno i componenti dei Direttivi dei Gruppi continuano a cambiare con l'entrata di soci giovani, ma è importante ringraziare i presidenti uscenti che fino ad ora hanno saputo seguire e indirizzare i Gruppi nel loro agire quotidiano.»Zen ha anticipato anche un’altra nuova iniziativa. «Stiamo lavorando per la; attualmente hanno aderito circa 25 nostri soci che potranno andare a donare a Castelfranco Veneto o a Montebelluna, dopo la sottoscrizione della convenzione con la Usl n. 2 di Treviso.»«La donazione del sangue è volontaria, anonima, gratuita e donare è dare valore alla vita - ha concluso il presidente Zen, - è un'azione a vantaggio di tutta la società, pertanto vi invito a compiere regolarmente questo atto di grande generosità e solidarietà.»