"Natale Giallorosso": il Fc Bassano 1903 dona 80 pacchi regalo per i bambini meno fortunati.

di Francesco Bordignon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale, per tutti. Ilnell’ultima giornata di campionato ha messo in moto la macchina della solidarietà (e non è una novità, pensando a quanto raccolto per i locali del Grappa colpiti dal maltempo poco meno di un mese fa), una rcon uno scopo preciso: fare in modo che. Una collaborazione con l’, che hanno identificato 80 giovani provenienti da famiglie meno fortunate, l’idea dell’acquisto di ottanta pacchi regalo proprio per chi non avrebbe potuto altrimenti festeggiare questa festa.Questo il “”, nato dalla generosità dei tifosi e dei soci della squadra, una festa al Mercante che ha raggiunto l’obbiettivo di comprare i regali a questi bambini meno fortunati. “In una dimensione di difficoltà, che dura ormai da diversi anni, trovo particolarmente significativa la dimostrazione di quanto la città riesca a dare e a come si riesca ancora a mantenere una speciale attenzione verso gli altri – ha spiegato in un comunicato l’– Bassano ha un cuore grande, che non è così scontato trovare in tutte le città e che non è facile mantenere quando i problemi durano da anni”. Lamiacittàlamiasquadra, questo il motto del Fc Bassano 1903, accolto e condiviso dai tifosi che non si sono risparmiati nel fare beneficenza per chi si trova in una situazione meno fortunata. “Trovo particolarmente significativo – continua l’assessore - e mi fa piacere evidenziare, come questo gesto di generosità venga da una squadra nuova, appena partita, quindi con grandi investimenti da fare, che però non si dimentica di chi è in difficoltà. E’ straordinario prendere atto di come lo sport pensi anche alla crescita dei ragazzi dal punto di vista umano e possa aiutarli a diventare cittadini.”.Un’ennesima dimostrazione che: tra le varie iniziative, il codice etico per gli aficionados al Mercante, la merenda per i più giovani, l’immancabile terzo tempo organizzato dai Fedelissimi, la Kid Card con in regalo palloni e magliette in base alle presenze, la maglia che uscirà con i nomi degli abbonati. E’ una società nuova, solida, con le idee chiare, dentro e fuori dal campo.