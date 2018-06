Musica di notte sul tetto di una scuola: denunciati tre minorenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOLA VICENTINA - La bravata compiuta l’altra sera à costata cara aclasse 2001, due di Isola e il terzo di Vicenza: unaper occupazione di locale pubblico con segnalazione alla Procura dei minori di Venezia. Come riporta il Giornale di Vicenza attorno alle 23.30 di martedì dopo avere trascorso la serata a bighellonare in bicicletta per il centro i tre sono entrati nel cortile dellae per la scala esterna sono saliti per una decina di metri, fino al tetto, per dare vita a uno show: hanno acceso la musica con un. Così hanno attirato l’attenzione del vicinato e in pochi minuti è intervenuta la polizia locale Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola. Notato il lampeggiante della pattuglia in arrivo i tre ragazzi sono scesi e fuggiti a piedi. Gli agenti del comandantenotate le tre biciclette abbandonate davanti alla scuola hanno atteso che il terzetto ritornasse a riprenderle. Così è stato alle 1.30: i tre minorenni sono stati identificati e iericon i genitori.