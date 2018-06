Musica, balli e un set fotografico: la Notte bianca si fa in tre

di Roberto Cervellin

VICENZA - Musica, cibo, sfilate di moda. E poi balli, mercatini, street art e unper le vicentine in cerca di notorietà. Ma ci sarà spazio anche per la cultura con, ex difensore della nazionale di calcio campione del mondo nel 1982, a cuiha dedicato il libro “Bella zio”.Lasi fa in tre.a Vicenza tornerà l'appuntamento per chi vuole divertirsi e ama far tardi. Ma rispetto all'edizione passata, che aveva visto la partecipazione di oltrequesta volta la manifestazione triplicherà gli eventi. Obiettivo di Comune, associazioni e commercianti è raddoppiare le presenze eil centro storico.Il prologo saràcon “Aspettando la Notte bianca” che, dalle 21 all'1, vedrà coinvoltecon il funky remember deiDalle 18 all'1, invece,si animerà con la gastronomia così comespettacoli e attrazione si prolungherannoTra le proposte, laalle 19 in piazza dei Signori, i gonfiabili per bambini in piazza Biade (dalle 18 a mezzanotte), il jazz e Bergomi (alle 19.30) in piazza Matteotti e l'intrattenimento dalle 21.30 accanto alla loggia del Capitaniato, sempre in piazza dei Signori, conNel salotto cittadino si esibiranno poi gli artisti di strada. Domenica invece protagonista sarà, presente fino alle 23 in. Non è finita. All'esterno delin basilica palladiana, sarà allestito un set fotografico. Lesaranno invitate a farsi fare unoche andrà a comporre una gallery sul sito e sulle pagine Instagram e Facebook dello stesso museo.Venerdì e sabato saràDiversi cartelloni segnaleranno divieti e chiusure al traffico di vie e piazze. Informazioni www.nottebiancaitalia.it.