Affida il cane a un dog sitter: lo restituisce morto e viene denunciato

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Una nuova, brutta, storia di (presunti)è stata resa nota ieri dai carabinieri della locale compagnia al termine di una non facile indagine. Una signora ha affidato il suo cane di razza beagle (Lino, taglia media) a unche lo hail giorno dopo. Un dolore forte per la padrona che non convinta delle, che aveva parlato di una caduta di Lino dalle scale, si è rivolta ai carabinieri, segnalando sospetti di maltrattamenti da parte delIl fatto è accaduto il 17 e 18 novembre. La carcassa del beagle è stata sottoposta ade l’esame ha rilevato la. Per i sanitari sentiti dalle forze dell’ordine un esito non compatibilecon la dichiarata caduta dalle scale. La morte del beagle dovrebbe essere stata causata da un volo da un’altezza più elevata rispetto a una rampa di scale o più probabilmente a una forte pressione esercitata alla base del collo dell’animale da parte di qualcuno. ll 43enne è stato. Nei suoi confronti è stata eseguita una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri che hanno rilevato scorrettezze in materia fiscale (interverrà il locale comando della guardia di finanza) e un ambiente non conforme ai regolamenti comunali e sanitari veterinari, con probabile sanzione da parte della polizia locale.. con l’accusa di maltrattamenti (reato penale): da 3 a 18 mesi di reclusione e sanzione fino a 30 mila euro, con l’aggravante della morte dell’animale.