Cade dentro la macchina trituratrice: morto titolare di un'impresa agricola

di Luca Pozza

BOLZANO VICENTINO - E' caduto all'interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali della sua azienda: è morto così, nel pomeriggio di oggi, M.E., 53 anni, titolare della Somel srl di Bolzano Vicentino, con sede in via Santa Cristina 5. A dare l'allarme è stato un dipendente della stessa azienda, che ha subito bloccato il macchinario, quando ormai la disgrazia si era già compiuta. Ai sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza, non è rimasto che confermare il decesso.



Sul luogo della tragedia si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Thiene, che ora stanno svolgendo le indagini e i tecnici dello Spisal di Vicenza, al fine di verificare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. Alla luce del fatto ci sarebbe una tragica fatalità, forse causata da una scivolata improvvisa dell'imprenditore e non da un problema del macchinario. L'attività dell'azienda è stata bloccata.

