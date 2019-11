di Luca Pozza

THIENE - Il, di nome Rocky, muore prematuramente. E glihanno un pensiero gentile per lui, dandogli un saluto. «Saremo criminali, spacciatori, delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti. Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao Agenti, Buona Caccia.». E' questo il contenuto della lettera rinvenuta questa mattina (martedì 19 novembre), attorno alle 7, all'area ex Nordera di Thiene, vicino al garage del comando di polizia locale Nordest Vicentino. A rinvenire il foglietto, attorno alle 7, è stato un agente che si apprestava ad iniziare il turno di lavoroAssieme al biglietto è stato apposto un sacchettino contenente sostanza stupefacente mista, marijuana e hashish, quale attestazione di "garanzia" sulla provenienza e originalità del biglietto di saluto. Nei giorni scorsi la scomparsa del cane antidroga Rocky, aveva rattristato non solo gli agenti di polizia locale ed i numerosi ammiratori dello splendido pastore tedesco, ma evidentemente anche coloro che erano i destinatari dei suoi controlli. La "lettera" degli spacciatori ha commesso i vigili urbani, che per anni hanno lavorato assieme al fedele Rocky.