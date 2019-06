Muore per allontanare una mucca che stava danneggiano un ulivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - Un dramma familiare, con lasi è consumato martedì sera in via. L’autotrasportatoreda una finestra di casa ha notato che una mucca si stava strusciando sul tronco di una pianta di ulivo della sua azienda agricola: per evitare danni è uscito con l’intenzione di allontanare il bovino. Nell’azione l’uomo si è appoggiato a una staccionata che però ha ceduto e così è ruzzolato per alcuni metri nell’appezzamento sottostante, sotto gli occhi della moglie Ivana che si è precipitata a soccorrerlo e notate le sue condizioni disperate ha chiamato il 118. I sanitari del Suem giunti sul posto per una trentina di minuti hanno cercato di rianimarlo prima di certificare il decesso. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge. La procura della Repubblica ha disposto l’autopsia, come atto dovuto. Oltre alla moglie Dario Grando ha lasciato i figli Luca e Andrea.