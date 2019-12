Colleziona 57 multe ma è introvabile: era nascosta dalla madre

VICENZA - Colleziona 57 multe, per un totale di 14.535 euro, ma era una primula rossa: gli agenti non riuscivano mai a trovarla nella sua residenza, a Dueville (Vicenza) e notificarle le sanzioni. Ma alla fine, grazie alla tenacia di un agente, la donna, di 45 anni, è stata rintracciata. Era nascosta a casa della madre. Tradita da un post su Facebook.



Ha preso multe per ogni tipo di violazione del codice della strada

Transito in ztl, eccesso di velocità, passaggio su corsie riservate agli autobus, soste vietate: nel palmarès delle multe prese dalla 45enne c'era proprio di tutto, tant'è che la somma finale delle sanzioni accumulate dal dicembre 2016 è decisamente elevata, quasi quindicimila euro. Mai notificate e mai pagate, neppure un centesimo.



La primula rossa delle multe: introvabile

La donna, comunque, in casa non c'era mai, di fatto era domiciliata dalla madre a Vicenza. Ma gli agenti non riuscivano proprio a ricostruire i suoi spostamenti: la "caccia" è durata due mesi, fino a quando un agente, grazie ai social, ha avuto un'intuizione.



Fondamentale, per scovarla, un post su Facebook.

La svolta, per l'appunto, quando un agente del comando ha intercettato, su Facebook, il post di un amico della donna da cui ha colto il probabile trasferimento in città. Fatte le verifiche anagrafiche del caso, il commissario ha individuato la donna a casa della madre e gli ha potuto così presentare il salatissimo conto. Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA