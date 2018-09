Su un sentiero in collina con la moto da cross: multa di 200 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRENDOLA - La passione di scorazzare in sella a unsu sterrati e sentieri è costata cara a un 47enne di Vicenza. Sorpreso dai carabinieri a percorrere un sentiero nella Pineta di Brendola all’uomo è stata contestata la violazione della Legge Regionale n. 14/92, che prevede il pagamento di una, perché si trovava a circolare, con un veicolo a motore in zona sottoposta a vincolo. Tale operazione degli uomini dell'arma rientra nell'ambito dei servizi finalizzati a prevenire, lungo i sentieri dei, l’utilizzo improprio da parte di motociclisti dei tracciati destinati agli escursionisti, per non mettere a repentaglio la loro incolumità oltre a danneggiare il patrimonio naturalistico e ambientale. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.