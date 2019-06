Forte temporale, le mucche scappano dalla malga: soccorso alpino e pompieri per trovarle

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARSIERO - Ilche ieri, 22 giugno, poco di mezzogiorno si è abbattuto nell’alta vallata dell’Astico ha comportato l’impegno del soccorso alpino di Arsiero, intervenuto per rintracciare cinque mucche,spaventate dai tuoni e dalla pioggia torrenziale. Alcuni soccorritori che erano in zona si sono recati sul posto, per trovare anche i vigili del fuoco con il loro elicottero che però è rientrato a causa del maltempo. Una squadra di otto volontari è scesa in fondo a una valle, raggiungendo due delle mucche finite in un torrentello. I soccorritori sono riusciti a parancarne una facendola risalire nel bosco fino a un terrazzino, da dove si è spostata in autonomia. Oggi 23 giugno il malgaro procederò al recupero della seconda mucca caduta el torrentello e delle due ritrovate in altri punti. All'appello manca la quinta, al momento dispersa.