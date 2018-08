L'auto gira a sinistra, il motociclista tampona e muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COGOLLO DEL CENGIO - Tragico schianto poco dopo le ore 13 di oggi, domenica 5 agosto, tra una moto e un'auto all'inizio dei tornanti del Costo. La moto ha tamponato violentemente l'auto, che ad un incrocio si accingeva a imboccare una strada a sinistra, ed è rovinata sull'asfalto. Il motoclista, un vicentino di 46 anni, è morto sul colpo. Il conducente dell'auto ha subito chiamato il 118, è arrivato anche l'elicottero del Suem ma per il motociclista non c'era nulla che i medici potessero fare. Sono in corso gli accertamenti, a cura dei carabinieri, per appurare la causa del temponamento.Non è purtroppo il primo incidente mortale sulla mitica strada provinciale del Costo, una delle più belle e amate dai motociclisti, molto "guidata" ma anche difficile.