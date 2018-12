Sale su un traliccio e precipita nel vuoto nell'area ex Enel: trovato morto un 50enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Orrore questa mattina in città: in un cantiere nell’exdi via Marzari, sotto il, è stato trovato il cadavere di un uomo, età sulla cinquantina, con vaste ferite alla testa. A fare la macabra scoperta è stato un operaio all’inizio dell’odierno turno di lavoro. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e carabinieri che hanno. L’identità dell’uomo non è stata ancora resa nota perchè è in corso la ricerca dei familiari.Dai primi rilievi dei carabinieri, che mantengono uno, dovrebbe trattarsi di: l’uomo sarebbe salito sul traliccio per lanciarsi nel vuoto e trovare la morte.