Addio Alen, morto lo studente di 18 anni investito da un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Morto, lo studente di 18 anni vittima dello schianto in via Capitelvecchio, sulla statale tra Bassano e Rosà: il suo scooter era stato colpiuto da un'auto. La notizia della morte del ragazzo è stata comunicata ieri dopo le 21. Lo studente, promessa dell'atletica con l'Atletica Nevi di Rosà, paese dove abitava, studiava al liceo Brocchi. La procura di Vicenza aprirà ora un fascicolo per omicidio stradale, alla guida c'era una 25enne di Cassola.