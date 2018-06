Morto Bruno Fabris ciclista-dirigente: ha fatto crescere società e talenti

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Il mondo dello sport berico è inAll’ospedale San Bortolo è spirato ieri all’età di 70 anni, straordinario personaggio del ciclismo veneto: sui pedali dae in età adulta da, ma non solo. Nato ad Albettone il 21 giugno 1948 Bruno Fabris è stato un ciclista dilettante di livello, poi dirigente edi biciclette.Il suo negozio aperto nel quartiere di San Pio X è stato la sede organizzativa di numerose gare per la categoria Esordienti organizzate dalla, società che ha animato per anni e fatto crescere, da talent scout. È stato uno sportivo così puro da passare ai più per romantico sognatore d’altri tempi. Il presidente della Federciclismo Venetolo ho ricordato con amicizia.«È stato un personaggio eclettico del nostro ciclismo, a volte estroverso ma con un grande cuore che da poco ha appeso la bicicletta per sempre. Citanto e ancora tanto Bruno. Ciao Amico». Fabris ha lasciato la moglie Lydie e le figlie Anna e Michela. Lesaranno celebratealle 10.45 nella chiesa di San Pio X.