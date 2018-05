Bimbo di 3 anni trovato privo di vita a letto dai genitori: morte bianca?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE - Tragico e probabile caso di, con vittima un bimbo senegalese di, trovato privo di vita questa mattina nel suo lettino dai genitori che da alcuni anni vivono, integrati, in paese. Da quanto emerso dall’indagine avviata dai carabinieri della locale stazione i genitori entrati per nella camera del figlio per svegliarlo e consumare assieme la colazione lo hanno trovatonel lettino. Sono intervenuti rapidamente i sanitari del Suem che nulla hanno potuto fare, se non constatare il decesso del bimbo. La procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un’inchiesta perdel repentino decesso.