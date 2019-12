Ciclista travolto e ucciso da un'auto a Bessica Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BESSICA DI LORIA (TREVISO) - Un gravissimoquesta mattina in provincia di Treviso: un'auto ha travolto un ciclista a Bessica di Loria in via Marangona all'altezza del n° 28. La tragedia poco dopo le 10.L'uomo investito,, è deceduto sul colpo: l'auto si è fermta e ha chiamato i soccorsi. Sul posto i pompieri di Castelfranco, il 118 e la polizia stradale.