Stroncata da malattia a 34 anni ​la figlia del sindaco di Lusiana

LUSIANA - La comunità dell’altopiano è in lutto per laLa giovane donna per mesi ha combattuto con tenacia unache non perdona, senza mai perdere il sorriso solare che l’ha sempre caratterizzata per gli amici che la piangono sui social. In terapia oncologica giovedì si è aggravata tanto da chiudere gli occhi per sempre. Oltre alla mamma Antonella ha lasciato il fratello Marco. Il funerale di Luciene Tescari sarà celebrato martedì 7 maggio alle 15 nella chiesa arcipretale di San Giacomo, dove alle 20 di stasera sarà recitato il rosario. Per la famiglia chi intende ricordare Luciene può fare un’offerta all’istituto “Creche Ninho di Teofilo Otoni Brasile”.