L'assessore vicentino: «Con il mio carro attrezzi ho sgomberato i rom»

VICENZA - Sui social l'hanno definito un eroe, il primo capace «di effettuare lo sgombero di una carovana di nomadi abusivi con un carro-attrezzi» , come auspicato a suo tempo da Matteo Salvini. «In realtà sono arrivato sul posto a bordo del mezzo, che però non ho utilizzato», tiene a precisarecon varie deleghe, tra cui quello della sicurezza. Un gesto quasi normale per lui,(«Ma non praticante», come dichiara lui stesso), che di professione gestisce con il padre un'autofficina elettrauto in paese, dotata di due carri attrezzi. Per questo nei giorni scorsi non ci ha pensato un attimo a salire sul carro-attrezzi per, che si era fermata nella zona industriale di Molina.