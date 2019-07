Nel parco giochi dei bimbi con droga e "macinino": 24enne nei guai

di Luca Pozza

MONTICELLO CONTE OTTO - Con lanel. Nella serata di ieri, domenica 21 luglio, una pattuglia del distaccamento di Monticello Conte Otto in servizio di controllo sul territorio e in particolare alle aree verdi, come richiesto dall'amministrazione comunale, ha notato due ragazzi ventenni che, alla vista degli agenti, davano segni di agitazione, non riuscendo altresì a motivare la loro presenza all'interno del parco situato nel centro del paese.Alla richiesta di esibire i documenti, ad uno dei due,, utilizzato perPoco dopo, sempre lo stesso giovane, un 24enne del posto, sperando di non essere visto dagli agenti, ha gettato a terra un involucro contenente circa 3 grammi diA quel punto la pattuglia ha deciso di effettuare un controllo più approfondito accompagnando i due ragazzi presso il comando: il 24enne verrà segnalato alla Prefettura di Vicenza quale consumatore. Nessun provvedimento invece per il suo amico.