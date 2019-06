Omicidio a Montegaldella: uccide la ex a coltellate, poi tenta il suicidio. Ferito anche il nuovo compagno

di Luca Pozza

MONTEGALDELLA - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in un'abitazione ain via Vespucci. Unasono stati trasportati in ospedale perchéin modo molto grave: uno, che poi risulta essere quello che colpito mortalmente la donna, è in condizioni disperate,al punto che potrebbe essere operato d'urgenza in questi minuti.Sul posto del fatto di sangue i carabinieri della stazione di Longare, poi raggiunti dai colleghi del nucleo operativo di Vicenza. La donna, di cui è al momento non sono state rese note le generalità, così come dei due feriti, èSecondo quanto ricostruito il fatto è avvenuto attorno alle 16.45 nei pressi del garage. L'ex convivente della donna, di 38 anni, che non risulta avere precedenti penali, è arrivato sul posto per discutere, ma ben presto la lite è degenerata: primadella donna e poi si è accanito contro la donna che è stata tramortita da alcune coltellate. Una volta resosi conto di quanto avvenuto l'uomo, colpendosi con la stessa arma prima al torace e poi al collo. Quest'ultimo, in condizioni gravissime è stato soccorso da elicottero e poi trasportato al policlinico di Padova mentre l'altro ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale al San Bortolo di Vicenza.La zona è stata transennata per tenere lontani i curiosi. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini, residenti della zona e anche alcuni commercianti che hanno il negozio sotto la palazzina, che hanno sentito le grida provenire vicino ai garage, dove è avvenuta la tragedia.