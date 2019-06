Nuovi sopralluoghi nella casa, sconvolti i colleghi di Marianna

di Luca Pozza

MONTEGALDELLA - I carabinieri delsono tornati questa mattina nella casa di Montegaldella, dove sabato pomeriggio è stata uccisa con un, 43 anni, per mano del suo ex compagno, Luigi Segnini, 38 anni, professione camionista, residente a Torri di Quartesolo che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha poi colpito con due pugnalate il padovano Paolo Zorzi, 45 anni, residente a Cervarese Santa Croce, che da qualche settimana aveva intrecciato una relazione sentimentale con la Sandonà.Con lo stesso pugnale usato per aggredire le vittime, Segnini, si è poi colpito più volte al torace e al collo, forse con l'obiettivo di suicidarsi, ferendosi gravemente. Quest'ultimo è sempre ricoverato nel reparto di rianimazione del policlinico di Padova (dove è stato trasportato in elicottero), dove le sue condizioni sono in lento miglioramento: è piantonato giorno e notte dai militari, visto che è accusato di omicidio. Segnini rimane in prognosi riservata, così come Zorzi, che si trova invece ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, anche lui in miglioramento.Intanto questa mattina, alla riapertura dell'attività dopo il week-end, grande tristezza e commozione alla Dab Pump, la multinazionale che ha una delle sedi italiane a Mestrino (Padova), dove lavorava da molti anni come operaia la Sandonà, che i colleghi chiamavano "Mary". Qui prima dell'inizio del turno di lavoro mattutino si è tenuto un minuto di raccoglimento nella stanza dove lavorava la donna. Nessuno tra i dirigenti e tra i colleghi ha voluto rilasciare dichiarazioni.