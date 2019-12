In auto con 16 dosi pronte di marijuana: denunciata coppia di padovani

di Luca Pozza

MONTEGALDA - La notte scorsa, i carabinieri della stazione di Longare hanno, in, per, due giovani padovani, A.G, 22 anni, e J.B, 20enne, entrambi residenti a Mestrino. La coppia, sottoposta ad un controllo di routine nel centro di Montegalda mentre si trovavano a bordo di autovettura, sono stati trovati in possesso di 16 involucri adeguatamente confezionati contenenti, complessivamente, 15,5 g di marijuana, una sigaretta artigianale contenente residui della medesima sostanza stupefacente e 165 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.Nel corso della medesima operazione a J.B, conducente del veicolo, è stata ritirata la patente di guida ed entrambi saranno segnalati alla Prefettura di Padova quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria berica, sulla scorta dell’informativa inoltrata, valuterà i provvedimenti da adottare nei confronti deiresponsabili.