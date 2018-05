Scontro all'incrocio tra Fiat 500 e Bmw X3: due ragazze sono gravi

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGALDA -sono rimaste ferite in maniera grave, ma non sono in pericolo di vita, in un, attorno alle 2.30, in via Roma a Montegalda, all'altezza di un incrocio, che ha visto coinvolte una Fiat 500 e una Bmw X3. Dopo l'allarme lanciato da diversi residenti, che hanno sentito il, sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza che hanno estratto dall'utilitaria, andata distrutta, la conducente 27enne e la passeggera. Illeso invece il conducente del Suv.Le due giovani donne sono state prese in carico dalle ambulanze dei sanitari del Suem 118 per essere portate in ospedale al San Bortolo di Vicenza, dove sono tuttora ricoverate. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, causato dal mancato rispetto dello stop da parte di una delle due auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza con la rimozione dei veicoli.