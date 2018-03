Sparatoria nella notte in zona industriale: ferito un bandito, è grave

di Luca Pozza

+++ In aggiornamento +++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - E' di unil bilancio di unaavvenuta questa notte a, in via Sudiero, una laterale di viale del Lavoro, nella zona industriale del paese. Secondo una prima ricostruzione nel conflitto a fuoco, avvenuto attorno alle 4, un malvivente è rimasto colpito: dopo essere stato soccorso è stato trasportato all', dove si trova ricoverato: non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.Sul posto per i rilievi i. La strada è stata chiusura al traffico per non ostacolare le indagini e per tenere lontano i curiosi.