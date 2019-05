Auto abbatte il palo della luce e finisce ribaltata nel campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Alle 21.30 di domenica sera, 12 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Melaro a Montecchio Maggiore per la fuoriuscita di un’auto: due feriti.Il conducente ha perso il controllo dell’auto, abbattendo un palo dell’illuminazione, finendo rovesciato nel campo agricolo affianco la strada. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza il mezzo e il palo, mentre lavenuta fuori autonomamente, è stata assistiti dal personale del Suem 118, per poi essere portata in pronto soccorso per un controllo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.