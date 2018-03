Trentenne guida senza patente: 5mila euro di multa e auto sequestrata

di Luca Pozza

MONTECCHIO MAGGIORE - Sessantasei veicoli controllati, 75 persone identificate e una serie di sanzioni per comportamenti scorretti alla guida rappresentano il bilancio del fine settimana dianche con l’per eccesso di velocità in centro abitato, di cui: si tratta di uno straniero di 21 anni che sfrecciava a 118 km/h in via Europa (sanzione di 829 euro e ritiro della patente con sospensione fino a 3 mesi) e di un diciottenne italiano con tre amici a bordo che nella frazione San Vitale che viaggiava a 100 km/h (sanzione di 709 euro e ritiro della patente con sospensione fino a 3 mesi). Altre 14 sanzioni sono state elevate per velocità sopra gli 80 km/h in centro abitato.Ancora peggio è andata a unche guidava senza patente perché mai conseguita: per lui. Un 33enne russo è stato segnalato alla Procura per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest dopo aver provocato un incidente stradale in viale Milano, mentre unè stato sanzionato con 500 euro perché sorpreso in auto