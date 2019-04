Trovato con 1 kg e mezzo di droga destinata ai giovani: arrestato 35enne

di Luca Pozza

MONTECCHIO MAGGIORE - E' stato fermato in auto, nel, da una pattuglia dei carabinieri della tenenza città dei Castelli e trovato in possesso di qualche grammo di stupefacente. Ma la successiva perquisizione nella suaha portato al rinvenimento di una notevole quantità di droga, che aveva occultato in vari posti della casa: è così scattato l'arresto per un vicentino di 35 anni, A.S.,In attesa dell'udienza l'uomo si trova agli arresti domiciliari: le sua identità non è stata resa nota per non intralciare le indagini, che proseguiranno anche nei prossimi giorni.Secondo quanto raccontato oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi, alla tenenza di Montecchio, il blitz è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando il 35enne, seguito dai militari dell'Arma già da inizio aprile, è stato bloccato mentre transitava nella frazione di Alte Ceccato, dimostrando subito grande nervosismo. I successivi controlli nella sua casa hanno portato a trovare, oltre a 7 mila euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività illecita, circa 1 kg e 600 grammi fra marijuana e hashish, nascoste in varie zone dell’appartamento, anche in cucina, nel frigorifero e nella cappa del camino.I carabinieri, che hanno rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, ritengono che si possa trattare di un "grossista" della droga, che poi vendeva agli spacciatori che a loro volta servivano i giovani della vallata.