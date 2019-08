Si presenta in caserma con il volto insanguinato: aggredito con una bottiglia rotta

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - UnB.P.,, si trova rinchiuso nella casa circondariale di Vicenza, con l'accusa di lesioni personali gravissime, a disposizione dei giudici. Il giovane è sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, in quanto ritenuto responsabile di unaai danni di un vicentino di 43 anni, B.R., residente a Montecchio Maggiore.Quest'ultimo, nella serata di ieri, si è presentato sotto choc nellacaserma dei carabinieri del centro castellano, dove è avvenuto il fatto, con il volto grondante di sangue a causa di una profonda ferita al viso. Ha raccontato di aver avuto, poco prima, una lite, per futili motivi, con uno straniero in via Madonnetta ma poi aver deciso di allontanarsi prima che la situazione degenerasse. È stato però inseguito e colpito al volto con una bottiglia dal 21enne che gli ha rotto il setto nasale e provocato una profonda ferita al viso con un coccio di bottiglia: accompagnato con un'ambulanza all'ospedale di Arzignano, il ferito è stato poi trasferito a Vicenza a causa delle gravi ferite riportate.Contemporaneamente sono subito scattate le ricerche dei militari, che poco dopo hanno individuato e poi bloccato in via Nogara il giovane, che era privo di documenti. Accompagnato in caserma si è risaliti alla sua identità, cui sono seguiti gli accertamenti che hanno confermato la versione fornita dal ferito: a quel punto nei suoi confronti è scattato il fermo di polizia e il trasferimento in carcere. Gli accertamenti sulla esatta dinamica dei fatti e la ricerca di testimoni ed ulteriori fonti di prova stanno continuando nella giornata odierna.