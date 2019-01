Arrestato spacciatore: nella sua abitazione trovate 9 dosi di hashish

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLO VICENTINO - Un uomo di 30 anni, Pasquale Vassallo, nato a Napoli e residente a Montebello Vicentino, pregiudicato, disoccupato, è statoai fini di spaccio dai carabinieri della locale stazione, impegnati nello scorso fine settimana in un’attività diGià assuntore di droghe, Vassallo è stato notato mentre intratteneva rapporti ed incontri sospetti con altri tossicodipendenti della zona. Nel pomeriggio di sabato i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, rinvenendo e sequestrando 83 grammi di hashish, suddiviso in nove involucri, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 65 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.Al termine della perquisizione i carabinieri hanno proceduto all’arresto dell'uomo che su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza, in attesa del processo che si terrà presso il Tribunale di Vicenza nei prossimi giorni.