Monte Pasubio: dal 23 al 25 maggio chiuse per manutenzione Strada degli Eroi e Val Canale

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Dal’amministrazione comunale del sindaco Armando Cunegato ha disposto ladella Val Canale e della Strada degli Eroi, nel tratto dalla galleria d’Havet al rifugio Achille Papa, per consentire l’annuale profondanell’ottica dell’estate. Con l’arrivo della primavera e lo scioglimento della neve dalla sommità del monte Pasubio si rendono necessarisulla Strada degli Eroi, nota anche come Strada delle 52 gallerie, e sulla Val Canale. «Sono i consueti lavori di disgaggio degli accumuli rocciosi che - spiega, assessore ai lavori pubblici - vengono scaricati sulla Strada degli Eroi. I nostri operai comunali si recheranno sul posto con i mezzi adeguati per liberare la strada eper la stagione estiva. Comprendiamo il dispiacere dei tanti appassionati di montagna che in questi giorni salgono il Pasubio, ma per la loro incolumità il provvedimento di pulizia è necessario. Per ili due percorsi saranno regolarmente aperti».