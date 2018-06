Nuove rette all'asilo, monta la protesta dei genitori

di Roberto Lazzarato

ROMANO D’EZZELINO - Monta la. Le promesse disattese - secondo i genitori, - da parte dell’amministrazione, costringono il comitato ad una ferma presa di posizione e a rivolgersi all’ex sindaca Rossella Olivo, ora sui banchi dell’opposizione. La struttura ezzelina «da anni offre un servizio considerato da tutti, anche da i cittadini del comprensorio, un fiore all’occhiello del comune di Romano - riferisce, - soprattutto grazie all’impegno e alla passione delle persone che vi lavorano all’interno, sia personale educativo che ausiliario, ma anche grazie all’attenzione prioritaria che le amministrazioni passate hanno dimostrato garantendo una continuità di servizio con standard superiori alla media e rette di frequenza eque ed accessibili».Dopo gli incontri con gli assessori e il sindaco Bontorin, era stata prospettata la variazione del calcolo delle rette e la nuova gara per la gestione del servizio in scadenza, con l’assicurazione però che «in ogni caso non vi sarebbero state ripercussioni sul servizio stesso» e anche sulla continuità ad «usufruire dell’apertura estiva dell’asilo», seppure con lo «spostamento in altra sede da definirsi, in quanto sarebbero stati eseguiti dei lavori per l’adeguamento della struttura del nido».Invece, precisa Pellegrini, «, senza che ci sia stato dato alcun preavviso, creando; nessun lavoro di adeguamento della struttura sarà eseguito; il nido sta per essere affidato ad un’altra cooperativa; al personale attualmente in servizio, educativo e non, non viene garantita la continuità lavorativa; a fronte di una gestione così approssimativa, è stata comunque deliberata da parte della giunta comunale una revisione ed ungià a partire dal prossimo anno, 2018/2019, ed un ulteriore aumento per l’anno successivo; la gestione della riscossione delle rette e la proposta delle graduatorie saranno affidate alla cooperativa vincente e non saranno più prerogativa dell’amministrazione comunale e del consiglio di gestione».Una situazione che preoccupa i genitori. «- chiede il presidente del comitato di gestione, -I genitori, tramite il presidente Pellegrini, chiedono quindi alla giunta di «garantire la presenza del personale attualmente in forza, alle attuali condizioni economiche; standard di qualità secondo i correnti criteri; riconoscere il lavoro, quale valore fondante della Repubblica Italiana e dunque bene della collettività;».