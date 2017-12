Isolata e coperta: moglie italiana si ribella al marito musulmano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA – Un matrimonio tra un’italiana vicentina e un marocchino arrivato in Italia una decina di anni fa è naufragato dopo 5 anni, glida parte dell’uomo, L.M. di 36 anni, sulla donna di 41 che stanca dei soprusi in luglio ha, prima di trasferirsi dalla casa coniugale nell’hinterland di Vicenza nel veneziano, da parenti.Come riporta il Giornale di Vicenza per la procura della Repubblica il rapporto di coppia si è guastato perché leiche il marito da musulmano pretendeva che rispettasse: niente telefonino, sempre chiusa in casa, coperta anche d’estate, niente bikini in spiaggia e altro. I familiari di lei avevano cercato di parlare con il marito, tutto inutile. La donna si sarebbe rifiutata ad avere rapporti sessuali con il marito e così sarebbe stata. Il marito è indagato per le ipotesi di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Sono in coso accertamenti da parte della procura che dopo avere ascoltatoconvocherà la donna, anche con la formula dell’incidente probatorio.