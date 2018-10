Militare Usa morto a 24 anni: serata alcolica e poi lasciato in bagno dai commilitoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Svolta sulnella notte tra domenica e ieri di un militare statunitense di 24 anni all’interno della caserma militare Usa “Carlo Ederle” . Su decisione del pm Claudia Brunino la salma di Kevin Deon Corner sarà sottoposta adper chiarire le cause della morte e. Come riporta il Giornale di Vicenza uno è stato indagato pere altri due potrebbero seguire la stessa sorte. Da quanto emerso dall’indagine avviata dalla procura e dai carabinieri della Setaf Kevin Deon Corner avrebbe trascorso la serata di domenica alinterno alla base, dove avrebbe, forse in modo smodato, assieme a dei commilitoni. A un certo punto il 24enne si sarebbee sarebbe stato accompagnato nel suo alloggio dai commilitoni e adagiato non sul letto ma sul. Lì sarebbe rimasto da solo per qualche minuto fino a quando poco dopo mezzanotte un compagno della serata ha lanciato l’allarme al 118. L’autopsia chiarirà le cause del: coma etilico, soffocamento per un rigurgito o altro. Da chiarire perché i commilitoni non hanno lanciato prima la richiesta di soccorso: forse erano troppo ubriachi per farlo.