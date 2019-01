Migliaia di cinghiali sui Berici: «Bisogna abbatterli al più presto»

di Roberto Cervellin

VICENZA - SonoE il numero è in aumento.. A lanciarlo è, presidente di, il quale chiede un piano di contenimento con, per salvaguardare coltivazioni e fauna. «Bisogna interventire al più presto», ammonisce.L'animale, denunciano gli operatori,ciò che trova. «in profondità alla ricerca di bulbi, radici e tuberi - rincara Pizzolo -le zolle, rimuove l'erba egrappoli di uva, frutta e qualsiasi altra cosa trovi. Da anni segnaliamo il problema, ma le iniziative messe in campo sono state poco efficaci».Di qui, anche in virtù di uno studio europeo che prevede unadei cinghiali in tutta Italia e non solo. «Sui Berici - accusa ancora Confagricoltura Vicenza - stanno creando danni notevoli all'ambiente e alle attività agricole. Inoltre sono, come si è visto con l'incidente di Lodi a inizio anno».