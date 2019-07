Tragico gesto, si butta sotto un treno merci: morta 42enne vicentina

di Luca Pozza

MESTRINO -tra la tarda serata di ieri e la notte scorsa, nel tratto compreso, per il tragico gesto di una 42enne vicentina, residente a Cassola, che all'altezza della stazione di Mestrino (Padova) si è gettata sotto ad un convoglio in transito. Secondo quanto ricostruito successivamente dalla Polfer di Padova e dai carabinieri il macchinista del treno merci ha azionato i freni appena sentito il forte botto.Sul posto è giunta, assieme alle forze dell'ordine, anche un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso dellaPrima di riattivare la linea ferroviaria è stato necessario procedere con il recupero della salma e i rilievi degli agenti.