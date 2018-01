Mercato Bassano Virtus: Zonta primo rinforzo per Colella, pronto Chinellato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La squadra, reduce da due successi consecutivi, sembra essersi ripresa e, con l’arrivo di, aver ritrovato quel furore agonistico perso durante ottobre, novembre e metà dicembre. Sei punti che però non nascondono le lacune di una rosa che per strada ha perso il suo bomber, Ciccio Grandolfo, per inforunio e che ha sicuramente bisogno di qualche aggiunta: ma se nel presente si può agire con il mercato, nel futuro Werner Seeber deve riuscire a blindare i pezzi migliori.. Una sicura, è quella di, centrocampista bassanese doc che, dopo aver militato nelle giovanili dell’Inter, è da due anni in prestito al Pisa. Mezzala ma capace di giocare anche qualche metro più avanti, il classe 1997 potrà dare una mano in più posizioni del campo, sostituendo i vari Proia e Bianchi o anche Venitucci e Minesso.. La più avanzata è quella con, con il Bassano che ha già mandato l’offerta a Padova (detentrice del cartellino) e al giocatore stesso. L’agente Frontoni ha confermato l’addio del giocatore dalla squadra di Bisoli, ma ha preso tempo con i giallorossi, per valutare il mercato. Seeber sta aspettando ma si sta anche guardando attorno: sul suo taccuino il nome di(ex Vicenza, ora al Pisa) e il cavallo di ritorno, anche se la trattativa, che sembrava sicura fino a pochi giorni fa, sembra aver rallentato. Si è parlato anche di un presunto interessamento per, il fantasista del Cittadella, ma trattativa difficile per le richieste del giocatore e perché il Bassano, nel suo ruolo, è più che coperto.. Come già abbiamo spiegato, è un periodo difficile anche per i rinnovi dei pezzi da novanta di questa squadra, conmolto richiesti nel mercato. Se per il capitano è arrivato il secco no alle avance della Sambenedettese, più complicata la situazione dell’attaccante scuola Milan. Smentite le voci che il ragazzo fosse finito fuori rosa per non aver ancora firmato il rinnovo,ha spiegato che “”, chiudendo ogni possibilità di partenza verso Ascoli e Cremonese, le due formazioni più forti sul giocatore.Mercato dunque scoppiettante, pronto per i grandi colpi ma anche per possibili partenze: il gennaio, nel calcio, è sempre pieno di sorprese.