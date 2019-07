Mattia, 29 anni, scomparso da 40 giorni: «E' a Londra, l'hanno visto»

VICENZA - Buone notizie per Mattia Moro, il 29enne scomparso da Dueville nel maggio scorso. Una parente del giovane, Monica Fochesato, è stata contattata da un albergo di Londra nel quale Mattia avrebbe pernottato la scorsa settimana.



Sarebbe anche stato visto dormire nella stazione dei treni della città. Le indagini dei carabinieri, il passaggio su "Chi l'ha visto?" di Rai 3 e i social hanno portato ai famigliari una speranza. Ora cercheranno di raggiungerlo



Il 21 maggio era stato visto l'ultima volta: stava camminando lungo la strada dei Pilastroni diretto verso Vicenza.



Da quel momento non si è più fatto sentire e, il 4 giugno, è scattata la denuncia di scomparsa ai militari della tenenza di Dueville. Risale a metà giugno il post su Facebook: una foto di Mattia accompagnata dalla richiesta di essere allertata nel caso il giovane venisse individuato. Nei primi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni non accertate e provenienti da Thiene, Vicenza, Padova, Treviso e addirittura Novara.



La famiglia ha poi confermato che il 14 giugno è stato rilevato un movimento bancario eseguito da Mattia nella capitale inglese.

