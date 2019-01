di Vittorino Bernardi

SCHIO - Primonella storia sportiva della, società sorta nella primavera 1973 che da 41 stagioni milita in serie A (38 in A1 e 3 in A2)., 32 anni, statunitense con passaporto ungherese giunta al Famila lo scorso novembre, giovedì 27 dicembre a Seattle (Stato di Washington - Usa) ha coronato la sua storia d’amore con una ex giocatrice Famila:, statunitense di 29 anni in forza all’Ummc Ekaterinburg (Russia), a Schio nelladove ha contribuito alla conquista di scudetto e Coppa Italia. Entrambe le giocatrici in estate militano nella Wnba. Allie Quigley e Courtney Vandersloot si sono affrontate da avversarie in Eurolega a Schio il 13 dicembre, con vittoria 82-68 delle russe campionesse d’Europa in carica. Quigley 9 punti, Vandersloot 8. Quigley si è sposata sfruttando la sosta natalizia del massimo campionato che riprenderà. Il Famila, campione d’Italia in carica e secondo in classifica a 4 punti dall’imbattuta capolista Umana Venezia, giocherà per la prima di ritorno a Battipaglia e giovedì 10 gennaio per l’Eurolega ospiterà al PalaRomere il team belga del Castor Braine.