Lasciato dalla moglie dopo un mese di matrimonio: beve la candeggina

VICENZA - La moglie lo lasciae lui, un 47enne residente in provincia, sconvolto: ricoverato e curato al San Bortolo è fuori pericolo. Il drammatico gesto si è consumato verso le 20.30 di sabato a Campo Marzo, l’uomo era in compagnia della moglie di 50 anni.Nella delicatezza della questione la coppia sposata soltanto da un mese ha iniziato una discussione. Il marito all'annuncio della moglie di volere la separazione ha estratto un flacone di, l'ha portato alla bocca e. La donna ha chiamato immediatamente il 118 con i sanitari del Suem a ricoverare in ospedale il 47enne per le terapie del caso. È intervenuta anche la polizia di Stato per effettuare i rilievi. Nella circostanza gli agenti hanno denunciato la donna perché gravata da un foglio di via da Vicenza. Anche per l’aspirante suicida dovrebbe essere emesso lo stesso provvedimento.