Matite e quaderni: le grafiche di Bassano conquistano New York

di Roberto Cervellin

BASSANO DEL GRAPPA - Matite, stampe, quaderni. Tutti. E tutti disponibili alProtagoniste, le, nota stamperia della città del Grappa che,in collaborazione con Fattobene pop-up shop, piattaforma per la promozione di prodotti italiani, esporràdell'artigianato italiano. All'interno delsi possono trovare infatti accessori per la casa, ma anche utensili da cucina, cancelleria e articoli come quelli delle Tassotti.L'azienda proporrà una selezione di alcuni suoi cavalli di battaglia, vere icone per gli appassionati. Si va, come detto, dalle matite alle stampe, senza dimenticare i quaderni, come quelli decorati con i triangoli, motivi tratti da una. «Realizziamo le opere- commentano soddisfatti i vertici della società - Sono un esempio di buon gusto e amore per la carta».