Incontro del sindaco al ministero per il "salvataggio" della Maternità

di Vittorino Bernardi

VALDAGNO - Buone nuove sul fronte della salvaguardia deldell’ospedale San Lorenzo che a breve potrebbeimpota per decreto dall’ex, come per altre 560 Maternità in Italia perchè inferiori a 500 parti all’anno. Nella vallata dell’Agno all’annuncio la scorsa settimana della chiusura del punto nascite è scattata unada parte della popolazione, fatta propria dalche ieri si è recato a Roma per discutere della questione al ministero della Salute, assieme ai colleghi veneti digravati dello stesso problema. La missione di Acerbi a Roma. Promotore dell’incontro è stato, consigliere regionale del M5S e componente della quinta commissione consiliare sulla sanità che ha scritto nell’agenda dell’appuntamento con i quattro sindaci veneti. L’incontro con ilha aperto un nuovo scenario. Il sindaco Acerbi si è dettoperché è riuscito a esporre le proprie ragioni per mantenere aperto il punto nascite di Valdagno che è une che grazie alle migliorie apportate negli ultimi anni il numero di parti è in costante aumento,tale da raggiungere in poco tempo la fatidica soglia dei. La parola dovrebbe passare ora alla, chiamata a difendere a Roma l’attività dei quattro ospedali regionali così da evitare la loro chiusura.