Futuri cuochi a scuola di cucina dagli chef stellati: il 95% trova subito lavoro

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREAZZO -nei ristoranti del territorio.I cuochi del futuro a lezione da chef stellati quali, al centro di formazione Enac di Confcommercio Vicenza, ha preso il via la settima edizione delUn trampolino di lancio perdegli alberghieri italiani, chiamati non solo a cuocere carni, paste e pesce, ma anche a studiare la chimica degli alimenti, la storia della cucina e temi legati alla zootecnia, all'agraria e all'ittica. “In cattedra”,Insomma, il meglio del settore.Nel frattempo, agli allievi dei corsi del 2018 che hanno superato i tirocini, è stato consegnatodi partecipazione.delle edizioni passate, assicurano gli organizzatori - il comitato scientifico è guidato dal presidente di Esac Sergio Rebecca e composto dai fratelli Massimiliano e Raffaele Alajmo, e da Mauro Defendente Febbrari - hanno trovato lavoro in locali prestigiosi.