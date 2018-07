Si ferma a riposare sul sentiero: masso precipita e lo uccide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Colpito alla testa da un masso precipitato dalle rocce soprastanti. È morto così ieri pomeriggio Gianfranco Burlini, 56 anni, ex manager dell'Aprilia di Noale e della Carraro Trattori di Padova, ora alla Forgital Italy spa di Vicenza. Si era fermato qualche istante a riposare, durante una passeggiata in lungo i sentieri del Lagorai: un masso precipitato dalle rocce soprastanti lo ha colpito in pieno, provocandogli un grave trauma cranico e facendolo cadere nella scarpata sotto la via. Burlini, insieme a un amico,...