Partita a scacchi vivente: domenica la manifestazione con tante novità

MAROSTICA – La cittadina scaligera è pronta per il suo evento più amato. Va in scenal’edizione 2018 della. Una grande rappresentazione che mobilita l’intera cittadina e, da sempre, attira spettatori provenienti da tutto il mondo.Sarannonelle quattro rappresentazioni in programma, tre serali alle 21, e una pomeridiana alle 17 di domenica 9 settembre. Eannunciano già un grande successo, come rivelato dalla presidente di Pro Marostica Cinzia Battistello.«Un successo dovuto alla promozione continua e ad anni di duro lavoro. Ma soprattutto ai tanti volontari che, con impegno e professionalità, permettono la realizzazione di una manifestazione unica nel suo genere.evento cui isono legati nel profondo e che ha il grande potere di renderci comunità».E come non mai, quest’anno, si respiraaria di novità. A partire dalla scelta delle protagoniste femminili,, che per la prima volta nella storia della manifestazione, non rispettano la tradizione che vorrebbe bionda la prima e mora, la seconda.A vestire i panni di, infatti,arà la bruna imprenditrice ventottenne, mentre, avrà le fattezze della, studentessa di medicina di ventisei anni.Ma il rinnovamento ha riguardato ogni settore della rappresentazione, con investimenti anche sostanziosi su strutture e servizi di scena. Nuovi quindi gli, riportati all’antico splendore gli arredi di scena e, realizzati nuovi preziosi costumi per i figuranti. Nuova anche la platea che ospita sino aAd aprire lo spettacolo, inoltre, sarà da quest’anno un vero e proprio, diretto da Maurizio Panici, dal 2010 regista della manifestazione, in cui sarà raccontato ildella Partita.Le mosse sulla scacchiera saranno invece quella della, la stessa giocata nella primissima edizione della manifestazione, nel 1923.La rievocazione storica è organizzata dall’Associazione Pro Marostica in collaborazione con l’amministrazione comunale, con il contributo della Regione del Veneto e con il sostegno di Fondazione Banca popolare Volksbank, Vimar e Pedon. Isono in vendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone, e presso la Biblioteca civica P. Ragazzoni in Piazza Castello.