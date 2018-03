Summer festival, sulla scacchiera Simple minds, Ringo Starr e Gianni Morandi

di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA – Presentata oggi l’edizione 2018 del, la kermesse musicale che, giunta alla quarta edizione, si afferma come una delle più prestigiose nel circuito dei grandi festival. A dimostrarlo gli straordinari musicisti, italiani e stranieri, che si esibiranno sulla scacchieraprossimi.Artisti internazionali comee i. Ma anche grande musica italiana con. E poi spazio al musical, con la Compagnia della rancia e il suo “”, oltre ad altre quattro date che saranno confermate nelle settimane a venire. Tra queste, il, confermato il consueto appuntamento gratuito che trasformeràin unaLa manifestazione è organizzata dain collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza, e con il supporto di Pro Marostica, Confcommercio, Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank, Targa System, Autogemelli, Unicomm e Vicentinox.Si parte il, con i, band icona degli anni 80, capitanata da Jim Kerr, che porterà sul palco i brani del nuovo album e le hit che hanno fatto la storia della band scozzese.Lunedìarriva. L’ex Beatles, 77 anni, appena insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Impero britannico, porta sulla scacchiera la suaformata da Steve Lukather, Gregg Rolie, Graham Gouldman, Colin Hay, Warren Ham e Gregg Bissonnette.Ilsul palco del Summer festival ci sarà, un vero e proprio pezzo di storia della musica italiana, con i suoi 53 milioni di dischi venduti. Morandi porta sulla scacchiera il tour estivo di “D’amore d’autore”, il suo quarantesimo album d’inediti.Il, per i più giovani, arriva al festival, il talentuoso vincitore dell’edizione 2017 di “”.Ilsarà la volta di, il cantautore reduce dalla vittoria alin coppia con Ermal Meta.Il, per chiudere la manifestazione, si rinnova l’appuntamento con il. Dopo il successo di “Mamma mia” dello scorso anno, sarà la volta di un altro spettacolo cult, “”, che arriva al Summer festival a quarant’anni dall’uscita dell’omonimo film con John Travolta e Olivia Newton-John.Lesono già disponibili on line e nei punti vendita deiIl Marostica summer festival sostiene l’associazione, che porterà il proprio messaggio di solidarietà nelle serate del festival, e raccoglierà fondi grazie ai biglietti donati dagli organizzatori.